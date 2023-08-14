Начал работу усовершенствованный личный кабинет «Газсетей»
Усовершенствованный личный кабинет my.grmu.com.ua начал работу для потребителей Харьковского городского филиала ООО «Газсети».
Благодаря этому сервису в круглосуточном доступе для харьковчан:
— передача показаний газового счетчика;
— загрузка и печать квитанций;
— пересмотр истории расчетов;
— дата плановой поверки счетчика.
Напомним, с 1 августа 2023 года услугу по распределению газа в Харькове предоставляет национальный оператор «Газсети» под координацией Группы «Нафтогаз». Услугу от национального оператора будет получать более 515 тыс. потребителей.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Усовершенствованный личный кабинет my.grmu.com.ua начал работу для потребителей Харьковского городского филиала ООО «Газсети».".