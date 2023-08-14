Начал работу усовершенствованный личный кабинет «Газсетей»

Усовершенствованный личный кабинет my.grmu.com.ua начал работу для потребителей Харьковского городского филиала ООО «Газсети».

Благодаря этому сервису в круглосуточном доступе для харьковчан:

— передача показаний газового счетчика;

— загрузка и печать квитанций;

— пересмотр истории расчетов;

— дата плановой поверки счетчика.

Напомним, с 1 августа 2023 года услугу по распределению газа в Харькове предоставляет национальный оператор «Газсети» под координацией Группы «Нафтогаз». Услугу от национального оператора будет получать более 515 тыс. потребителей.