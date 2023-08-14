Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна

Суспільство 12:25   14.08.2023
Вікторія Яковенко
З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна Фото: “Деколонізація. Україна”

У Харкові прибрали напис «імені Гагаріна» з фасаду будівлі планетарію.

Про це повідомили в телеграм-каналі проєкту «Деколонізація Україна».

«Але серп і молот, на жаль, ще лишився», – зазначили активісти.

Читайте також: У центрі Харкові прибрали чергову радянську меморіальну дошку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Били з танків по центру селища: подробиці обстрілу Козачої Лопаны (фото)
Били з танків по центру селища: подробиці обстрілу Козачої Лопаны (фото)
14.08.2023, 13:46
Росіянин «Шаман» наказав розстріляти пораненого полоненого на Харківщині
Росіянин «Шаман» наказав розстріляти пораненого полоненого на Харківщині
14.08.2023, 13:32
Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини
Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини
14.08.2023, 13:21
«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік
«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік
14.08.2023, 13:01
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
14.08.2023, 12:05
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
14.08.2023, 09:08

Новини за темою:

11:13
Кричала про допомогу: в Харкові домашній тиран не відкривав поліцейським
21:00
Мельник показав, як на Куп’янському напрямку підбили два танки РФ (відео)
20:45
Узявся за обірваний дріт: на Харківщині підліток загинув від удару струмом
19:11
ГШ: ворог намагався наступати біля кордону Харківщини на Куп’янському напрямку
18:38
Ні забудові Саржиного яру: харків’яни звернулися до Зеленського (фото, відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 12:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прибрали напис «імені Гагаріна» з фасаду будівлі планетарію.".