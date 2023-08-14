З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна

У Харкові прибрали напис «імені Гагаріна» з фасаду будівлі планетарію.

Про це повідомили в телеграм-каналі проєкту «Деколонізація Україна».

«Але серп і молот, на жаль, ще лишився», – зазначили активісти.

Читайте також: У центрі Харкові прибрали чергову радянську меморіальну дошку