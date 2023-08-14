З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна
Фото: “Деколонізація. Україна”
У Харкові прибрали напис «імені Гагаріна» з фасаду будівлі планетарію.
Про це повідомили в телеграм-каналі проєкту «Деколонізація Україна».
«Але серп і молот, на жаль, ще лишився», – зазначили активісти.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 12:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прибрали напис «імені Гагаріна» з фасаду будівлі планетарію.".