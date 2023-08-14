С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине
Фото: «Деколонизация. Украина»
В Харькове убрали надпись «имени Гагарина» с фасада здания планетария.
Об этом сообщили в телеграм-канале проекта «Деколонизация. Украина».
«Но серп и молот, к сожалению, еще остался», — отметили активисты.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове убрали надпись «имени Гагарина» с фасада здания планетария.".