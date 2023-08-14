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С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине

Общество 12:25   14.08.2023
Виктория Яковенко
С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине Фото: «Деколонизация. Украина»

В Харькове убрали надпись «имени Гагарина» с фасада здания планетария.

Об этом сообщили в телеграм-канале проекта «Деколонизация. Украина».

«Но серп и молот, к сожалению, еще остался», — отметили активисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 12:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове убрали надпись «имени Гагарина» с фасада здания планетария.".