С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине

В Харькове убрали надпись «имени Гагарина» с фасада здания планетария.

Об этом сообщили в телеграм-канале проекта «Деколонизация. Украина».

«Но серп и молот, к сожалению, еще остался», — отметили активисты.

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