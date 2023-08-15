Ракетна атака та три авіудари по Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про атаки ворога за добу та ситуацію на фронті.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – зазначили у зведенні Генштабу.

На цей час відомо про трьох загиблих у Луцьку, поранених у Львові та Дніпрі. Є руйнування. Загалом за добу (не рахуючи нічної атаки) армія РФ завдала по Україні 14 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснила 63 обстріли з РСЗВ.

На Харківщині під обстрілами та авіаударами були населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Інформації про наступальні дії ворога на Куп’янському напрямку в ранковому зведенні немає. Загалом на фронті за добу сталося понад 15 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала один удар по пункту управління, сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію РЕБ противника“, – поінформували в Генштабі.