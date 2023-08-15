Ракетная атака и три авиудара по Харьковщине: информация Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация об атаках врага за сутки и ситуации на фронте.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке Генштаба.

На данный момент известно о трех погибших в Луцке, раненых во Львове и Днепре. Есть разрушения. В целом за сутки (не считая ночной атаки) армия РФ нанесла по Украине 14 ракетных и 72 авиационных удара, совершила 63 обстрела из РСЗО.

На Харьковщине под обстрелами и авиаударами были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеровка, Подолы, Первомайское Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Информации о наступательных действиях врага на Купянском направлении в утренней сводке нет. В целом на фронте за сутки произошло более 15 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию РЭБ противника», — проинформировали в Генштабе.