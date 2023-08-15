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Ракетная атака и три авиудара по Харьковщине: информация Генштаба ВСУ

Происшествия 07:54   15.08.2023
Оксана Горун
Ракетная атака и три авиудара по Харьковщине: информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация об атаках врага за сутки и ситуации на фронте.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке Генштаба.

На данный момент известно о трех погибших в Луцке, раненых во Львове и Днепре. Есть разрушения. В целом за сутки (не считая ночной атаки) армия РФ нанесла по Украине  14 ракетных и 72 авиационных удара, совершила 63 обстрела из РСЗО.

На Харьковщине под обстрелами и авиаударами были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеровка, Подолы, Первомайское Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Информации о наступательных действиях врага на Купянском направлении в утренней сводке нет. В целом на фронте за сутки произошло более 15 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию РЭБ противника», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация об атаках врага за сутки и ситуации на фронте".