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На Харківщині шукають двох чоловіків: поліція просить про допомогу

Суспільство 11:48   16.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині шукають двох чоловіків: поліція просить про допомогу

Поліція розшукує на Харківщині двох чоловіків, які не повернулися додому.

Зокрема, мешканець селища Краснокутськ 1940 року народження Володимир Буцький 15 серпня близько 09:00 пішов з дому та не повернувся, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Його прикмети: зріст близько 172 см, середньої статури, карі очі.

Чоловік був одягнений у білу сорочку з коротким рукавом, штани, сірий піджак, коричневі чоботи та світлу кепку.

Чоловік має проблеми з пам’яттю, додали в поліції.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклого правоохоронці просять терміново повідомити за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291, 0951914219.

Також вже майже тиждень розшукують 61-річного мешканця села Тернова Юрія Кравченка.

11 серпня чоловік пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.

Його прикмети: зріст 170 см, середньої статури, темне коротке волосся з сивиною, темні очі. Має татуювання у вигляді серця на правому зап’ясті та родимку на шиї.

Був одягнений у сині джинси, чорний светр та чорні туфлі.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклого правоохоронці просять терміново повідомити за телефонами: 80574622013, 050 135 00 68, 097 811 80 57, 050 711 00 06.

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На фото: Юрій Кравченко
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На фото: Володимир Буцький

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує на Харківщині двох чоловіків, які не повернулися додому.".