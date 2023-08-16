На Харківщині шукають двох чоловіків: поліція просить про допомогу
Поліція розшукує на Харківщині двох чоловіків, які не повернулися додому.
Зокрема, мешканець селища Краснокутськ 1940 року народження Володимир Буцький 15 серпня близько 09:00 пішов з дому та не повернувся, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Його прикмети: зріст близько 172 см, середньої статури, карі очі.
Чоловік був одягнений у білу сорочку з коротким рукавом, штани, сірий піджак, коричневі чоботи та світлу кепку.
Чоловік має проблеми з пам’яттю, додали в поліції.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклого правоохоронці просять терміново повідомити за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291, 0951914219.
Також вже майже тиждень розшукують 61-річного мешканця села Тернова Юрія Кравченка.
11 серпня чоловік пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.
Його прикмети: зріст 170 см, середньої статури, темне коротке волосся з сивиною, темні очі. Має татуювання у вигляді серця на правому зап’ясті та родимку на шиї.
Був одягнений у сині джинси, чорний светр та чорні туфлі.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклого правоохоронці просять терміново повідомити за телефонами: 80574622013, 050 135 00 68, 097 811 80 57, 050 711 00 06.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує на Харківщині двох чоловіків, які не повернулися додому.".