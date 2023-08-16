В Харьковской области ищут двух мужчин: полиция просит помощи
Полиция разыскивает на Харьковщине двух мужчин, которые не вернулись домой.
В частности, житель поселка Краснокутск 1940 рождения Владимир Буцкий 15 августа около 09:00 ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Его приметы: рост около 172 см, среднее телосложение, карие глаза.
Мужчина был одет в белую рубашку с коротким рукавом, брюки, серый пиджак, коричневые сапоги и светлую кепку.
У мужчины проблемы с памятью, добавили в полиции.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем правоохранители просят срочно сообщить по телефонам: 102, 0986134354, 0971606291, 0951914219.
Также уже почти неделю разыскивают 61-летнего жителя села Терновая Юрия Кравченко.
11 августа мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Его приметы: рост 170 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, темные глаза. Имеет татуировку в виде сердца на правом запястье и родинку на шее.
Был одет в синие джинсы, черный свитер и черные туфли.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем правоохранители просят срочно сообщить по телефонам: 80574622013, 050 135 00 68, 097 811 80 57, 050 711 00 06.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает на Харьковщине двух мужчин, которые не вернулись домой.".