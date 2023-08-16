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В Харьковской области ищут двух мужчин: полиция просит помощи

Общество 11:48   16.08.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области ищут двух мужчин: полиция просит помощи

Полиция разыскивает на Харьковщине двух мужчин, которые не вернулись домой.

В частности, житель поселка Краснокутск 1940 рождения Владимир Буцкий 15 августа около 09:00 ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Его приметы: рост около 172 см, среднее телосложение, карие глаза.

Мужчина был одет в белую рубашку с коротким рукавом, брюки, серый пиджак, коричневые сапоги и светлую кепку.

У мужчины проблемы с памятью, добавили в полиции.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем правоохранители просят срочно сообщить по телефонам: 102, 0986134354, 0971606291, 0951914219.

Также уже почти неделю разыскивают 61-летнего жителя села Терновая Юрия Кравченко.

11 августа мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Его приметы: рост 170 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, темные глаза. Имеет татуировку в виде сердца на правом запястье и родинку на шее.

Был одет в синие джинсы, черный свитер и черные туфли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем правоохранители просят срочно сообщить по телефонам: 80574622013, 050 135 00 68, 097 811 80 57, 050 711 00 06.

02
На фото: Юрий Кравченко
01
На фото: Владимир Буцкий

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает на Харьковщине двух мужчин, которые не вернулись домой.".