Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС
Протягом доби з 19 по 20 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких 15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спалахнули через ворожі обстріли.
Протягом доби у Куп’янському районі трапилось 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
19 серпня о 12:45 росіяни вдарили з важкої артилерії по приватному сектору села Колісниківка Куп’янського району. Загорілась господарча споруда.
До місця події виїхали 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. Горіла комора загальною площею 20 м². Існувала постійна загроза повторних ударів. Вогнеборці за годину повністю ліквідували пожежу.
Друга пожежа виникла о 13:20 у Куп’янську. Горіла трава на площі 4000 м². Вогнеборці приборкали вогонь за годину.
В обох випадках жертв і постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Ви читали новину: «Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 09:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 19 по 20 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких 15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спалахнули через ворожі обстріли.".