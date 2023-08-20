Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких 15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спалахнули через ворожі обстріли.

Протягом доби у Куп’янському районі трапилось 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

19 серпня о 12:45 росіяни вдарили з важкої артилерії по приватному сектору села Колісниківка Куп’янського району. Загорілась господарча споруда.

До місця події виїхали 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. Горіла комора загальною площею 20 м². Існувала постійна загроза повторних ударів. Вогнеборці за годину повністю ліквідували пожежу.

Друга пожежа виникла о 13:20 у Куп’янську. Горіла трава на площі 4000 м². Вогнеборці приборкали вогонь за годину.

В обох випадках жертв і постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.