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Трава и сарай горели на Харьковщине из-за обстрелов россиян – ГСЧС

Происшествия 09:05   20.08.2023
Оксана Якушко
Трава и сарай горели на Харьковщине из-за обстрелов россиян – ГСЧС

В течение суток с 19 по 20 августа 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов, из которых 15 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых вспыхнули из-за вражеских обстрелов.

В течение суток в Купянском районе произошло 2 пожара, вызванные вражескими обстрелами.

19 августа в 12:45 россияне ударили из тяжелой артиллерии по частному сектору села Колесниковка Купянского района. Загорелось хозяйственное здание.

К месту происшествия выехали 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. Горел сарай общей площадью 20 м². Была постоянная угроза повторных ударов. Пожарные за час полностью ликвидировали пожар.

Второй пожар возник в 13:20 в Купянске. Горелая трава на площади 4000 м². Пожарные погасили огонь через час.

В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 116 единиц взрывоопасных предметов.

Читайте также: Ночью в пожаре на Харьковщине пострадали женщина и ребенок — ГСЧС

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 09:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 19 по 20 августа 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов, из которых 15 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых вспыхнули из-за вражеских обстрелов.".