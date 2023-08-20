Трава и сарай горели на Харьковщине из-за обстрелов россиян – ГСЧС

В течение суток с 19 по 20 августа 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов, из которых 15 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых вспыхнули из-за вражеских обстрелов.

В течение суток в Купянском районе произошло 2 пожара, вызванные вражескими обстрелами.

19 августа в 12:45 россияне ударили из тяжелой артиллерии по частному сектору села Колесниковка Купянского района. Загорелось хозяйственное здание.

К месту происшествия выехали 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. Горел сарай общей площадью 20 м². Была постоянная угроза повторных ударов. Пожарные за час полностью ликвидировали пожар.

Второй пожар возник в 13:20 в Купянске. Горелая трава на площади 4000 м². Пожарные погасили огонь через час.

В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 116 единиц взрывоопасных предметов.