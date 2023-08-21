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Харків витягне всю область під час повоєнного відновлення – Лібанова

Суспільство 17:59   21.08.2023
Оксана Якушко
Харків витягне всю область під час повоєнного відновлення – Лібанова

Після війни недоцільно у Харкові залишати військово-промислові підприємства, наголосила доктор економічних наук, директор Інституту, академік Елла Лібанова в інтерв’ю Віталію Портникову на Еспресо.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України розробляє програму післявоєнного відновлення людських ресурсів країни. ЇЇ розподілено за чотирма українськими регіонами та найбільшими містами

“Коли ми говоримо про відновлення економіки України, ми маємо говорити не про відновлення взагалі економіки України, а про відновлення південних територій, про відновлення територій, наближених до кордонів з обома агресивними сусідами, про відновлення західних територій, центральної України, метрополісів. Це п’ять абсолютно різних підходів, це потрібно розуміти. Сьогодні Академія – і відділення економіки, і я особисто, намагаємося це донести до влади. Тому що Україна – бідна країна, і вона залишиться бідною і через 5, і через 10 років. Реально треба дивитися на речі, на те, що зруйновано. Я думаю, як би ми не намагалися відбудувати, ми залишимося бідною країною. У бідній країні завжди населення гуртується навколо столиці й метрополісів. У нас їх 5, ми Львів також вважаємо метрополісом, хоча там і нема мільйона”, – зазначила науковиця.

 

Львів, за її словами, поки що так і не став містом-мільйонером, адже “звідти виїхало більше, ніж в’їхало”.

 

На сході України, додала Лібанова, Харків і Донецьк, після того як буде визволено, й надалі “витягуватимусь” прилеглі до них області.

 

“У мене великі сумніви щодо Сумської й Чернігівської областей, північної частини. Але Харків витягне всю область. У чомусь він втратить, безумовно. Я вважала б недоцільним зберігати там військово-промислові підприємства. Але решта, як технічний центр, технологічний центр, – безсумнівно”, – сказала Елла Лібанова.

 

Залишиться метрополісом і Одеса, переконана академік Лібанова, навіть попри влаштувану росіянами блокаду портів.

 

“Одеса – це не лише порти. Одеса концентрує на собі весь південь. Питання в іншому – наскільки буде зруйнований південь, як швидко ми зможемо його відбудувати. Тому я й кажу, що південь – окремо, захід – окремо”, – звернула увагу науковиця.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 17:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після війни недоцільно у Харкові залишати військово-промислові підприємства, наголосила доктор економічних наук, директор Інституту, академік Елла Лібанова в інтерв’ю Віталію Портникову на Еспресо.".