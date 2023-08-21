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Харьков вытянет всю область во время послевоенного восстановления – Либанова

Общество 17:59   21.08.2023
Оксана Якушко
Харьков вытянет всю область во время послевоенного восстановления – Либанова

После войны нецелесообразно в Харькове оставлять военно-промышленные предприятия, отметила доктор экономических наук, директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи Национальной академии наук, академик Элла Либанова в интервью Виталию Портникову на Эспрессо.

Институт демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи Национальной академии наук Украины разрабатывает программу послевоенного обновления человеческих ресурсов страны. Она распределена по четырем украинским регионам и крупнейшим городам, один из которых – Харьков.

«Когда мы говорим о восстановлении экономики Украины, мы должны говорить не о восстановлении вообще экономики Украины, а о восстановлении южных территорий, о восстановлении территорий, приближенных к границам с обоими агрессивными соседями, о восстановлении западных территорий, центральной Украины, метрополисов. Это пять абсолютно разных подходов, это нужно понимать. Сегодня Академия – и отделение экономики, и я лично, пытаемся это донести до власти. Потому что Украина – бедная страна, и она останется бедной и через 5, и через 10 лет. Реально нужно смотреть на вещи, на то, что разрушено. Я думаю, как бы мы ни пытались отстроить, мы останемся бедной страной. В бедной стране всегда население сплачивается вокруг столицы и метрополисов. У нас их 5, мы Львов также считаем метрополисом, хотя там и нет миллиона», – отметила ученая.

Львов, по ее словам, пока так и не стал городом-миллионнником, ведь «оттуда уехало больше, чем въехало».

 

На востоке Украины, добавила Либанова, Харьков и Донецк, после того как будет освобожден, и будут «вытягиваться» прилегающие к ним области.

 

«У меня большие сомнения относительно Сумской и Черниговской областей, северной части. Но Харьков вытянет всю область. В чем-то он потеряет, безусловно. Я считала бы нецелесообразным хранить там военно-промышленные предприятия. Но все остальное, как технический центр, технологический центр, — несомненно «, — сказала Элла Либанова.

 

Остается метрополисом и Одесса, убеждена Либанова, даже, несмотря на устроенную россиянами блокаду портов.

 

«Одесса – это не только порты. Одесса концентрирует на себе весь юг. Вопрос в другом — насколько будет разрушен юг, как быстро мы сможем его отстроить. Поэтому я и говорю, что юг — отдельно, запад — отдельно», — подчеркнула ученая.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 17:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После войны нецелесообразно в Харькове оставлять военно-промышленные предприятия, отметила доктор экономических наук, директор Института, академик Элла Либанова в интервью Виталию Портникову на Эспрессо.".