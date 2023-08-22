У Харкові переклали 10 кілометрів водоводів
З початку року ремонтні бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у рамках підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду переклали 10 км технічно зношених ділянок водоводів.
Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, насамперед бригади ремонтують водоводи, які постраждали від обстрілів. Найбільше реконструкцій комунальники провели у Київському районі, зокрема, на Північній Салтівці, де з початку року замінили 2,8 км мереж. Також масштабні заміни водоводів провели у Новобаварському, Шевченківському та Салтівському районах.
Микола Завада зазначив, що планові заміни не лише знижують кількість аварійних ситуацій на мережах, а й значно покращують якість води. У довоєнний час ремонтники підприємства перекладали понад 24 км водоводів. Нині ж їхні зусилля більше спрямовані на ліквідацію аварійних ситуацій, що виникають внаслідок ворожих обстрілів інфраструктури.
«Замість активної заміни мереж ми займаємося аварійними ремонтами. На сьогодні трубопроводи Харкова зношені більш ніж на 60%. А прильоти та позаштатні відключення електропостачання ще більше створюють проблемних моментів в експлуатації нашого господарства. Але ситуація контрольована, і, незважаючи на труднощі, ми продовжуємо надавати всі послуги», – наголосив Микола Завада.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 18:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року ремонтні бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у рамках підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду переклали 10 км технічно зношених ділянок водоводів.".