В Харькове переложили 10 километров водоводов

С начала года ремонтные бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в рамках подготовки объектов к осенне-зимнему периоду переложили 10 км технически изношенных участков водоводов.

Как сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада, в первую очередь бригады ремонтируют водоводы, пострадавшие от обстрелов. Больше всего реконструкций коммунальщики провели в Киевском районе, в частности, на Северной Салтовке, где с начала года заменили 2,8 км сетей. Также масштабные замены водоводов провели в Новобаварском, Шевченковском и Салтовском районах.

Николай Завада отметил, плановые замены не только снижают количество аварийных ситуаций на сетях, но и значительно улучшают качество воды. В довоенное время ремонтники предприятия перекладывали более 24 км водоводов. Сейчас же их усилия больше направлены на ликвидацию аварийных ситуаций, которые возникают вследствие вражеских обстрелов инфраструктуры.

«Вместо активной замены сетей мы занимаемся аварийными ремонтами. На сегодня трубопроводы Харькова изношены более чем на 60%. А прилеты и нештатные отключения электроснабжения еще больше создают проблемных моментов в эксплуатации нашего хозяйства. Но ситуация контролируемая, и, несмотря на трудности, мы продолжаем предоставлять все услуги», — подчеркнул Николай Завада.

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