На Харківщині знову шукають підлітка, яка вже втікала з дому в липні

Поліція розшукує в Харківській області Діану Нємих 2005 року народження.

У ГУ Нацполіції повідомили прикмети дівчини: на вигляд 17 років, зріст близько 165 см, коротке русяве волосся, під каре, карі очі, худорлява статура.

Особливі прикмети: має дефекти мовлення, порізи на передпліччі обох рук.

Дівчина була одягнена у чорну кепку, чорні джинси, сорочку в клітинку зеленого кольору, при собі мала чорну замшеву сумку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклої правоохоронці просять повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75 або «102».

Нагадаємо, раніше неповнолітня пішла з дому 11 липня близько 00:30. До поліції зверталася її бабуся та повідомила, що коли родина лягла спати, онука непомітно пішла з дому та не повернулася. Тоді дівчину знайшли на залізничному вокзалі, жодних протиправних дій щодо неї не було.