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На Харківщині знову шукають підлітка, яка вже втікала з дому в липні

Суспільство 15:20   23.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині знову шукають підлітка, яка вже втікала з дому в липні Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція розшукує в Харківській області Діану Нємих 2005 року народження.

У ГУ Нацполіції повідомили прикмети дівчини: на вигляд 17 років, зріст близько 165 см, коротке русяве волосся, під каре, карі очі, худорлява статура.

Особливі прикмети: має дефекти мовлення, порізи на передпліччі обох рук.

Дівчина була одягнена у чорну кепку, чорні джинси, сорочку в клітинку зеленого кольору, при собі мала чорну замшеву сумку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклої правоохоронці просять повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75 або «102».

Нагадаємо, раніше неповнолітня пішла з дому 11 липня близько 00:30. До поліції зверталася її бабуся та повідомила, що коли родина лягла спати, онука непомітно пішла з дому та не повернулася. Тоді дівчину знайшли на залізничному вокзалі, жодних протиправних дій щодо неї не було.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує в Харківській області Діану Нємих 2005 року народження.".