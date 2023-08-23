На Харьковщине снова ищут подростка, которая уже убегала из дома в июле
Полиция разыскивает в Харьковской области Диану Немих 2005 года рождения.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили приметы девушки: на вид 17 лет, рост около 165 см, короткие русые волосы, под каре, карие глаза, худощавое телосложение.
Особые приметы: дефекты речи, порезы на предплечье обеих рук.
Девушка была одета в черную кепку, черные джинсы, рубашку в клетку зеленого цвета, при себе имела черную замшевую сумку.
Всех, кто владеет любой информацией о пропавшей правоохранители просят сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75 или «102».
Напомним, ранее несовершеннолетняя уходила из дома 11 июля около 00:30. В полицию обращалась ее бабушка и сообщила, что когда семья легла спать, внучка незаметно ушла из дома и не вернулась. Тогда девушку нашли на железнодорожном вокзале, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает в Харьковской области Диану Немих 2005 года рождения.".