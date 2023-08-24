Карту України вишили на Харківщині до Дня Незалежності (фото)

23 майстрині з Харківщини вишили мапу України.

Серед майстринь – науковці, лікарки, волонтерки та представниці IT. Вишивати жінки почали з квітня, а завершили на початку серпня, повідомили у ХОВА.

Вишивка у багеті має розмір 110х70 см. За словами майстринь, кількість хрестиків перевищує 64 тисячі.

Вишиту карту майстрині подарували голові ХОВА Олегу Синєгубову.

«Щиро дякую за подарунок та таку кропітку роботу! Символічно, що майстрині вишили кожну область країни етнічними орнаментами, притаманними регіону», – зазначив Синєгубов.

За даними ХОВА, це вже не перший досвід майстринь – наприкінці 2022 – початку 2023 року вони брали участь у проєкті Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України «Наукою вишиваємо Україну», де вишили карту Харківщини.