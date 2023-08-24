Карту Украины вышили на Харьковщине ко Дню Независимости (фото)
23 мастерицы с Харьковщины вышили карту Украины.
Среди мастериц – ученые, врачи, волонтеры и представительницы IT-комьюнити региона. Вышивать женщины начали с апреля, а завершили в начале августа, сообщили в ХОВА.
Вышивка имеет размер 110х70 см. По словам мастериц, количество крестиков превышает 64 тысячи.
Вышитую карту мастерицы подарили главе ХОВА Олегу Синегубову.
«Искренне спасибо за подарок и такую кропотливую работу! Символично, что мастерицы вышили каждую область страны этническими орнаментами, присущими региону», — отметил Синегубов.
По данным ХОВА, это уже не первый опыт мастериц – в конце 2022 – начале 2023 года они участвовали в проекте Совета молодых ученых при Министерстве образования и науки Украины «Наукой вышиваем Украину», где вышили карту Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мастерицы с Харьковщины вышили карту Украины.".