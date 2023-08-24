У Харкові понад 40 пар одружилися у День міста та День прапора (фото)

23 серпня у подвійне свято, День міста та День прапора, понад 40 пар зареєстрували шлюб у Харкові.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

В управлінні також повідомили, що з початку року у Харкові зареєстрували понад 4 тисячі шлюбів та більше 2,3 тисячі народжень дітей.