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У Харкові понад 40 пар одружилися у День міста та День прапора (фото)

Суспільство 13:12   24.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові понад 40 пар одружилися у День міста та День прапора (фото) Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

23 серпня у подвійне свято, День міста та День прапора, понад 40 пар зареєстрували шлюб у Харкові.  

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

В управлінні також повідомили, що з початку року у Харкові зареєстрували понад 4 тисячі шлюбів та більше 2,3 тисячі народжень дітей.

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Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 13:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня у подвійне свято, День міста та День прапора, понад 40 пар зареєстрували шлюб у Харкові.".