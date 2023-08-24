У Харкові понад 40 пар одружилися у День міста та День прапора (фото)
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
23 серпня у подвійне свято, День міста та День прапора, понад 40 пар зареєстрували шлюб у Харкові.
Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
В управлінні також повідомили, що з початку року у Харкові зареєстрували понад 4 тисячі шлюбів та більше 2,3 тисячі народжень дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня у подвійне свято, День міста та День прапора, понад 40 пар зареєстрували шлюб у Харкові.".