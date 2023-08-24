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В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото)

Общество 13:12   24.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото) Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

23 августа в двойной праздник, День города и День флага, более 40 пар зарегистрировали брак в Харькове.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В управлении также сообщили, что с начала года в Харькове зарегистрировали более 4 тысяч браков и более 2,3 тысячи рождений детей.

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Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 13:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа в двойной праздник, День города и День флага, более 40 пар зарегистрировали брак в Харькове.".