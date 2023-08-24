В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото)

23 августа в двойной праздник, День города и День флага, более 40 пар зарегистрировали брак в Харькове.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В управлении также сообщили, что с начала года в Харькове зарегистрировали более 4 тысяч браков и более 2,3 тысячи рождений детей.