В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото)
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
23 августа в двойной праздник, День города и День флага, более 40 пар зарегистрировали брак в Харькове.
Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
В управлении также сообщили, что с начала года в Харькове зарегистрировали более 4 тысяч браков и более 2,3 тысячи рождений детей.
Читайте также: В Харькове с отца, не платившего алименты двум детям, взыскали 560 тыс. грн
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа в двойной праздник, День города и День флага, более 40 пар зарегистрировали брак в Харькове.".