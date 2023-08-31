36% харківських школярів ще за кордоном, частина не повернеться – мерія
Зараз у Харкові перебувають 40% школярів, якщо порівнювати з довоєнним часом. 1 вересня 2022 року у місті було 25-27% учнів. 36% школярів залишаються за кордоном, розповіла директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
Також, за її словами, повертаються вчителі. Якщо на 1 вересня минулого року у місті працювали 53% педагогів, то зараз – 68%.
«Звільняти вчителів, які перебувають за кордоном, ми не будемо в жодному разі, бо вони нам потрібні. Близько 36% дітей зараз теж перебувають за кордоном, і частина з них не повернеться. Є ті, хто хоче здобути українську освіту. Тому і в мирний час ми плануємо створювати онлайн-класи у кожній школі, щоб діти могли здобути нашу освіту онлайн», — сказала Деменко.
За даними мерії, всього у навчальній мережі міста – 184 школи, в яких навчаються 112 тисяч дітей. Вони отримуватимуть освіту онлайн та офлайн (понад тисяча – у метрополітені). До війни у харківських школах навчалося на 15 тисяч дітей більше.
Також Деменко розповіла, що на станціях метро “Перемога”, “Університет”, “Метробудівників”, “Тракторний завод” та “Академіка Павлова” для офлайн-занять облаштували 17 кабінетів площею по 40 квадратних метрів.
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Ви читали новину: «36% харківських школярів ще за кордоном, частина не повернеться – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 17:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз у Харкові перебувають 40% школярів, якщо порівнювати з довоєнним часом. 1 вересня 2022 року у місті було 25-27% учнів. 36% школярів залишаються за кордоном, розповіла директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.".