36% харьковских школьников остаются за границей, часть не вернется — мэрия

На данный момент в Харькове находятся 40% школьников, если сравнивать с довоенным временем. 1 сентября 2022 года в городе было 25-27% учащихся. 36% школьников остаются за границей, рассказала директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

Также, по ее словам, возвращаются учителя. Если на 1 сентября прошлого года в городе работали 53% педагогов, то сейчас — 68%.

«Увольнять учителей, которые находятся за границей, мы не будем ни в коем случае, потому что они нам нужны. Около 36% детей сейчас тоже находятся за границей, и часть из них не вернется. Есть те, кто хочет получить украинское образование. Поэтому и в мирное время мы планируем создавать онлайн-классы в каждой школе, чтобы дети могли получить наше образование онлайн», — сказала Деменко.

По данным мэрии, всего в учебной сети города — 184 школы, в которых учатся 112 тысяч детей. Они будут получать образование онлайн и офлайн (более тысячи — в метрополитене). До войны в харьковских школах училось на 15 тысяч детей больше.

Также Деменко рассказала, что на станциях метро «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова» для офлайн-занятий обустроили 17 кабинетов площадью по 40 квадратных метров.