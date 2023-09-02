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Росіяни намагаються наступати в бік Куп’янська, але без просування – ISW

Події 09:54   02.09.2023
Оксана Якушко
Росіяни намагаються наступати в бік Куп’янська, але без просування – ISW

Російські війська 1 вересня продовжували обмежені наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування, повідомляє ISW. 

 

Міністерство оборони рф стверджувало, що підрозділи російського Західного угруповання військ захопили кілька невизначених українських опорних пунктів і ключових висот на Куп’янському напрямку в період з 25 серпня по 1 вересня.

Російські джерела стверджували 1 вересня, що російські сили досягли невизначених успіхів поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та Вільшани (14 км на північний схід від Куп’янська), але ISW не бачить візуального підтвердження цих заяв.

Відомий російський мілблогер стверджував, що на Куп’янському напрямку точаться лише позиційні бої. 

Читайте також: РФ перекидає сили з-під Куп’янська на південь, щоб зупинити наступ ЗСУ – ISW

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 09:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська 1 вересня продовжували обмежені наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування, повідомляє ISW. ".