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Россияне пытаются наступать в направлении Купянска, но без продвижения – ISW

Происшествия 09:54   02.09.2023
Оксана Якушко
Россияне пытаются наступать в направлении Купянска, но без продвижения – ISW

Российские войска 1 сентября продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения, сообщает ISW.

Министерство обороны рф утверждало, что подразделения российской Западной группировки войск захватили несколько неопределенных украинских опорных пунктов и ключевых высот на Купянском направлении в период с 25 августа по 1 сентября.

Российские источники утверждали 1 сентября, что российские силы добились неопределенных успехов вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска), Петропавловки (7 км восточнее Купянска) и Ольшаны (14 км северо-восточнее Купянска) , но ISW не видит визуального подтверждения этих заявлений.

Известный российский милблогер утверждал, что на Купянском направлении идут только позиционные бои.

Читайте также: РФ перебрасывает силы от Купянска на юг, чтоб остановить наступление ВСУ – ISW

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 1 сентября продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения, сообщает ISW.".