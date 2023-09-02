Россияне пытаются наступать в направлении Купянска, но без продвижения – ISW
Российские войска 1 сентября продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения, сообщает ISW.
Министерство обороны рф утверждало, что подразделения российской Западной группировки войск захватили несколько неопределенных украинских опорных пунктов и ключевых высот на Купянском направлении в период с 25 августа по 1 сентября.
Российские источники утверждали 1 сентября, что российские силы добились неопределенных успехов вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска), Петропавловки (7 км восточнее Купянска) и Ольшаны (14 км северо-восточнее Купянска) , но ISW не видит визуального подтверждения этих заявлений.
Известный российский милблогер утверждал, что на Купянском направлении идут только позиционные бои.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 09:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 1 сентября продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения, сообщает ISW.".