Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
АТ «Укрпошта» анонсувало нові поштові марки містам Героям Харківщини.
«З 14 вересня вводиться в обіг та вважається дійсним для оплати послуг поштового звʼязку в усіх відділеннях поштового звʼязку поштовий блок № 203 «Міста Героїв. Харківщина», – йдеться у повідомленні.
До нового випуску потрапили чотири міста регіону – Харків, Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.
В Укрпошті додали, що блок коштуватиме 72 гривні, тираж – 75 тисяч примірників.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укрпошта» анонсувало нові поштові марки містам Героям Харківщини.".