Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям

АТ «Укрпошта» анонсувало нові поштові марки містам Героям Харківщини.

«З 14 вересня вводиться в обіг та вважається дійсним для оплати послуг поштового звʼязку в усіх відділеннях поштового звʼязку поштовий блок № 203 «Міста Героїв. Харківщина», – йдеться у повідомленні.

До нового випуску потрапили чотири міста регіону – Харків, Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.

В Укрпошті додали, що блок коштуватиме 72 гривні, тираж – 75 тисяч примірників.