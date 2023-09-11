Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм: Укрпочта выпустит марки городам Героям
АО «Укрпочта» анонсировало новые почтовые марки городам Героям Харьковщины.
«С 14 сентября вводится в оборот и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовый блок №203 «Города Героев. Харьковщина», — говорится в сообщении.
В новый выпуск попали четыре города региона – Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм.
В Укрпочте добавили, что блок будет стоить 72 гривны, тираж – 75 тысяч экземпляров.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрпочта» анонсировало новые почтовые марки городам Героям Харьковщины.".