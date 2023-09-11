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На Харківщині збираються ліквідувати гімназію

Суспільство 09:43   11.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині збираються ліквідувати гімназію Фото: пресслужба ХОВА

Керівництво Барвінківської громади заявило про намір ліквідувати Великокомишуваську гімназію, яка “існує лише як юридична особа”.

“Більше року в установі відсутні  учні, що спричинило відсутність потреби формувати структуру та штатний розпис працівників, кошторис витрат та розрахунок субвенції з державного бюджету, яка передбачена, виключно, на заробітну плату педагогічних працівників, усі інші витрати здійснюються з місцевого бюджету. Усі працівники звільнені відповідно до п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників”, – повідомила пресслужба Барвінківської громади.

Будівлю гімназії повністю зруйнувала армія РФ ще в березні 2022 року. Тому керівництво громади вирішило ліквідувати навчальний заклад. Такий проєкт рішення міськради було винесено на громадське обговорення. Його проведуть в онлайн-режимі, а також повідомлення від мешканців громади прийматимуть письмово. Обговорення заплановане тривале – аж до 6 вересня 2024 року.

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“Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу пройде оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Барвінківської міської ради”, – зазначили в громаді.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 09:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Барвінківської громади заявило про намір ліквідувати Великокомишуваську гімназію, яка “існує лише як юридична особа”".