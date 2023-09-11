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На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию

Общество 09:43   11.09.2023
Оксана Горун
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию Фото: пресс-служба ХОВА

Руководство Барвенковской громады заявило о намерении ликвидировать Великокамышевахскую гимназию, которая «существует только как юридическое лицо».

«Больше года в учреждении отсутствуют ученики, что повлекло отсутствие необходимости формировать структуру и штатное расписание работников, смету расходов и расчет субвенции из государственного бюджета, которая предусмотрена исключительно на заработную плату педагогических работников, все остальные расходы осуществляются из местного бюджета. Все работники уволены в соответствии с п.1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с сокращением численности и штата работников», — сообщила пресс-служба Барвенковской громады.

Здание гимназии полностью разрушила армия РФ еще в марте 2022 года. Поэтому руководство громады приняло решение ликвидировать учебное заведение. Такой проект решения горсовета вынесли на общественное обсуждение. Его проведут в онлайн-режиме, также сообщения от жителей громады принимают в письменном виде. Обсуждение запланировано длительное — аж до 6 сентября 2024 года.

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«После получения высказанных предложений и проведенного анализа пройдет обнародование результатов общественного обсуждения на сайте Барвенковского городского совета», — отметили в громаде.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 09:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Барвенковской громады заявило о намерении ликвидировать Великокамышевахскую гимназию, которая «существует только как юридическое лицо»".