На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
Руководство Барвенковской громады заявило о намерении ликвидировать Великокамышевахскую гимназию, которая «существует только как юридическое лицо».
«Больше года в учреждении отсутствуют ученики, что повлекло отсутствие необходимости формировать структуру и штатное расписание работников, смету расходов и расчет субвенции из государственного бюджета, которая предусмотрена исключительно на заработную плату педагогических работников, все остальные расходы осуществляются из местного бюджета. Все работники уволены в соответствии с п.1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с сокращением численности и штата работников», — сообщила пресс-служба Барвенковской громады.
Здание гимназии полностью разрушила армия РФ еще в марте 2022 года. Поэтому руководство громады приняло решение ликвидировать учебное заведение. Такой проект решения горсовета вынесли на общественное обсуждение. Его проведут в онлайн-режиме, также сообщения от жителей громады принимают в письменном виде. Обсуждение запланировано длительное — аж до 6 сентября 2024 года.
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«После получения высказанных предложений и проведенного анализа пройдет обнародование результатов общественного обсуждения на сайте Барвенковского городского совета», — отметили в громаде.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Барвенковской громады заявило о намерении ликвидировать Великокамышевахскую гимназию, которая «существует только как юридическое лицо»".