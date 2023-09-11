У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
У Харкові трудовому колективу ОВА представили нову заступницю Синєгубова Олену Логвинову.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграм.
«Підсилюємо нашу команду новими фахівцями. Сьогодні приступила до виконання своїх обов’язків заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова. За її участі провели нараду зі структурними підрозділами ХОВА», – написав Синєгубов.
Він також розповів, що Логвинова майже 20 років пропрацювала у Харківській міській стоматологічній поліклініці №7, пройшовши шлях від лікаря-стоматолога до головної лікарки та директорки поліклініки.
«Очолюючи цей заклад у складні часи пандемії COVID-19 та повномасштабного російського вторгнення, Олена Валентинівна проявила себе як ефективний та енергійний керівник. Вона має дві вищі освіти – в сфері медицини та менеджменту, добре обізнана з ситуацією в медичній галузі області», – додав голова ХОВА.
Нагадаємо, про те, що Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника стало відомо наприкінці серпня. За інформацією джерела МГ «Об’єктив», Логвинова пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трудовому колективу ОВА представили нову заступницю Синєгубова Олену Логвинову.".