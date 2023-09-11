Live
  • Пн 11.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки

Суспільство 15:19   11.09.2023
Вікторія Яковенко
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки Фото: Олег Синєгубов

У Харкові трудовому колективу ОВА представили нову заступницю Синєгубова Олену Логвинову.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграм.

«Підсилюємо нашу команду новими фахівцями. Сьогодні приступила до виконання своїх обов’язків заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова. За її участі провели нараду зі структурними підрозділами ХОВА», – написав Синєгубов.

Він також розповів, що Логвинова майже 20 років пропрацювала у Харківській міській стоматологічній поліклініці №7, пройшовши шлях від лікаря-стоматолога до головної лікарки та директорки поліклініки.

«Очолюючи цей заклад у складні часи пандемії COVID-19 та повномасштабного російського вторгнення, Олена Валентинівна проявила себе як ефективний та енергійний керівник. Вона має дві вищі освіти – в сфері медицини та менеджменту, добре обізнана з ситуацією в медичній галузі області», – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, про те, що Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника стало відомо наприкінці серпня. За інформацією джерела МГ «Об’єктив», Логвинова пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком.

02

03
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Кабмін погодив Логвинову заступницею начальника Харківської ОВА Синєгубова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
11.09.2023, 15:56
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
11.09.2023, 15:19
2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища
2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища
11.09.2023, 14:52
Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині
Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині
11.09.2023, 13:55
На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
11.09.2023, 14:17
Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
11.09.2023, 13:26

Новини за темою:

14:17
На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
13:26
Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
08:23
Під обстрілами перебувало близько 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов
21:36
У Харкові водій з наркотиками пропонував 10 тис. грн копам
11:03
Блекаут у Харкові: як місто готується до можливих зимових атак РФ – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 15:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трудовому колективу ОВА представили нову заступницю Синєгубова Олену Логвинову.".