У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки

У Харкові трудовому колективу ОВА представили нову заступницю Синєгубова Олену Логвинову.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграм.

«Підсилюємо нашу команду новими фахівцями. Сьогодні приступила до виконання своїх обов’язків заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова. За її участі провели нараду зі структурними підрозділами ХОВА», – написав Синєгубов.

Він також розповів, що Логвинова майже 20 років пропрацювала у Харківській міській стоматологічній поліклініці №7, пройшовши шлях від лікаря-стоматолога до головної лікарки та директорки поліклініки.

«Очолюючи цей заклад у складні часи пандемії COVID-19 та повномасштабного російського вторгнення, Олена Валентинівна проявила себе як ефективний та енергійний керівник. Вона має дві вищі освіти – в сфері медицини та менеджменту, добре обізнана з ситуацією в медичній галузі області», – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, про те, що Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника стало відомо наприкінці серпня. За інформацією джерела МГ «Об’єктив», Логвинова пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком.

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