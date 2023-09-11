У главы ХОВА Синегубова — новый зам — директор стоматполиклиники Логвинова

В Харькове трудовому коллективу ОВА представили нового заместителя Синегубова Елену Логвинову.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Усиливаем нашу команду новыми специалистами. Сегодня приступила к исполнению своих обязанностей заместитель начальника Харьковской ОВА Елена Логвинова. При ее участии провели совещание со структурными подразделениями ХОВА», – написал Синегубов.

Он также рассказал, что Логвинова почти 20 лет проработала в Харьковской городской стоматологической поликлинике №7, пройдя путь от врача-стоматолога до главврача и директора поликлиники.

«Возглавляя это заведение в сложные времена пандемии COVID-19 и полномасштабного российского вторжения, Елена Валентиновна проявила себя как эффективный и энергичный руководитель. Она имеет два высших образования – в сфере медицины и менеджмента, хорошо осведомлена о ситуации в медицинской отрасли области», — добавил глава ХОВА.

Напомним, о том, что Синегубов подал в Офис Президента документы для назначения еще одного заместителя стало известно в конце августа. По информации источника МГ «Объектив», Логвинова связана с одним из бывших руководителей областного департамента здравоохранения – Богданом Федаком.

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