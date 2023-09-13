На об’єктах енергетики в Україні збудували захисні споруди – Кудрицький

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України вже практично готова до зими. А українцям першим у світі довелося винайти певні види укріплень для прикриття об’єктів енергетики.

“У цілому навіть після таких масштабних атак, яких ми зазнали минулої зими, відновлення йде в нас за планом, – сказав Кудрицький в етері нацмарафону. – Я цілком певен, що магістральна мережа буде готова транспортувати необхідні обсяги електроенергії під час зими. Власне, ми на цей час уже встановили все обладнання, яке планували для підготовки до зими. І можна сказати, що практично ми вже готові до зимових навантажень із точки зору саме магістральної мережі”.

Він також зазначив, що енергетики готуються не лише до планових зимових навантажень, а й до російських атак.

“Ми маємо бути чесними з собою – такий ризик є дійсно високим, що нові атаки будуть. Але хороша новина полягає в тому, що всі ми знаємо, як це виглядає. На жаль, у нас є цей негативний досвід, але він є. Ворогу буде дуже важко нас чимось здивувати після того, як він випустив 1200 ракет по енергосистемі минулого сезону. Думаю, що ми вже знаємо, чого чекати – і енергетики знають, чого чекати, й сили ППО, й українці. У нас є інші засоби, як захищатися від цих атак. Перш за все – це щільність нашої протиповітряної оборони, яка сильно зросла. Якщо ми подивимося на жовтень минулого року та зараз – це дві абсолютно різні речі. Також ми захищаємо об’єкти засобами так званого пасивного захисту. Це певні інженерні укріплення. Тут я не буду вдаватись у деталі, але хочу сказати, що українці, напевно, першими у світі повинні були винайти певні види конструкцій і укріплень, які захищатимуть наступної зими наші об’єкти від “шахедів”, від ракет. І зараз наш досвід дуже цікавить операторів енергосистем і енергетиків з усього світу“, – наголосив глава Укренерго.