На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины уже практически готова к зиме. А украинцам первым в мире пришлось изобрести определенные виды укреплений для прикрытия объектов энергетики.

«В целом даже после таких масштабных атак, которым мы подверглись прошлой зимой, восстановление идет у нас по плану, — сказал Кудрицкий в эфире нацмарафона. — Я полностью уверен, что магистральная сеть будет готова транспортировать необходимые объемы электроэнергии во время зимы. Собственно, мы сейчас уже установили все оборудование, которое планировали для подготовки к зиме. И можно сказать, что практически мы уже готовы к зимним нагрузкам с точки зрения именно магистральной сети».

Он также отметил, что энергетики готовятся не только к плановым зимним нагрузкам, но и к российским атакам.

«Мы должны быть честными с собой – такой риск действительно высок, что новые атаки будут. Но хорошая новость в том, что все мы знаем, как это выглядит. К сожалению, у нас есть этот отрицательный опыт, но он есть. Врагу будет очень тяжело нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1200 ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю, что мы уже знаем, чего ждать – и энергетики знают, чего ждать, и силы ПВО, и украинцы. У нас есть другие способы, как защищаться от этих атак. Прежде всего – это сильно возросшая плотность нашей противовоздушной обороны. Если мы посмотрим на октябрь прошлого года и сейчас — это две совершенно разные вещи. Также мы защищаем объекты средствами так называемой пассивной защиты. Это определенные инженерные укрепления. Здесь я не буду вдаваться в детали, но хочу сказать, что украинцы наверняка первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от «шахедов», от ракет. И сейчас наш опыт очень интересует операторов энергосистем и энергетиков со всего мира», — подчеркнул глава Укрэнерго.