Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий

Общество 09:42   13.09.2023
Оксана Горун
На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий Фото: скриншот

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины уже практически готова к зиме. А украинцам первым в мире пришлось изобрести определенные виды укреплений для прикрытия объектов энергетики.

«В целом даже после таких масштабных атак, которым мы подверглись прошлой зимой, восстановление идет у нас по плану, — сказал Кудрицкий в эфире нацмарафона. — Я полностью уверен, что магистральная сеть будет готова транспортировать необходимые объемы электроэнергии во время зимы. Собственно, мы сейчас уже установили все оборудование, которое планировали для подготовки к зиме. И можно сказать, что практически мы уже готовы к зимним нагрузкам с точки зрения именно магистральной сети».

Он также отметил, что энергетики готовятся не только к плановым зимним нагрузкам, но и к российским атакам.

«Мы должны быть честными с собой – такой риск действительно высок, что новые атаки будут. Но хорошая новость в том, что все мы знаем, как это выглядит. К сожалению, у нас есть этот отрицательный опыт, но он есть. Врагу будет очень тяжело нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1200 ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю, что мы уже знаем, чего ждать – и энергетики знают, чего ждать, и силы ПВО, и украинцы. У нас есть другие способы, как защищаться от этих атак. Прежде всего – это сильно возросшая плотность нашей противовоздушной обороны. Если мы посмотрим на октябрь прошлого года и сейчас — это две совершенно разные вещи. Также мы защищаем объекты средствами так называемой пассивной защиты. Это определенные инженерные укрепления. Здесь я не буду вдаваться в детали, но хочу сказать, что украинцы наверняка первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от «шахедов», от ракет. И сейчас наш опыт очень интересует операторов энергосистем и энергетиков со всего мира», — подчеркнул глава Укрэнерго.

Читайте также: Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго

Автор: Оксана Горун
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
Ночная атака «шахедов» и авиаудар на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ
Ночная атака «шахедов» и авиаудар на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ
13.09.2023, 07:19
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове
12.09.2023, 20:33
Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе
Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе
13.09.2023, 10:44
Мощные взрывы в Севастополе: сообщают о повреждении завода и двух кораблей
Мощные взрывы в Севастополе: сообщают о повреждении завода и двух кораблей
13.09.2023, 07:37

Новости по теме:

09:29
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
11:37
Укрэнерго сообщило о новых повреждениях электросетей на Харьковщине
08:59
Это очень мощные новости — Маляр о Лимано-Купянском направлении
22:46
В Минэнерго сообщили, планируются ли отключения света зимой
11:07
Атаки дронами заставляют РФ прикрывать свой «срам» — журналист

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 09:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины уже практически готова к зиме. А украинцам первым в мире пришлось изобрести определенные виды укреплений для прикрытия объектов энергетики".