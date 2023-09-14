ISW підтвердив просування ЗСУ на двох ділянках фронту (мапи)

Українські війська просунулися в Запорізькій області та в районі Бахмута, інформує Інститут вивчення війни (ISW).

“Українські сили продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута та, як повідомляється, 13 вересня просунулися вперед. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та досягли невстановлених часткових успіхів у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Російський військовий блогер заявив, що російські війська відійшли з кількох невказаних позицій біля Кліщіївки та закріпилися на оборонних позиціях за залізницею на схід від населеного пункту. Російські військові блогери стверджують, що в районі Кліщіївки та на північ від неї тривають бойові дії, а російські війська зберігають позиції на північно-східній околиці населеного пункту”, — повідомили аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська намагалися контратакувати в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів.

Крім східного фронту, успіхи ЗСУ мають і на південному. Найактивнішою ділянкою залишається район Роботиного в Запорізькій області.

“Українські війська 13 вересня провели наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. На кадрах з геолокацією, опублікованих 12 вересня, видно, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного. У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли часткового успіху під Роботиним”, – повідомили в ISW.

Російські джерела інформували про українські атаки на захід від Роботиного – в напрямку села Копані, а також – Вербового. Намагаються атакувати й окупанти, але марно.

“13 вересня російські війська провели наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед”, – прокоментували аналітики.