Live
  • Чт 14.09.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

ISW підтвердив просування ЗСУ на двох ділянках фронту (мапи)

Події 08:13   14.09.2023
Оксана Горун
ISW підтвердив просування ЗСУ на двох ділянках фронту (мапи)

Українські війська просунулися в Запорізькій області та в районі Бахмута, інформує Інститут вивчення війни (ISW).

“Українські сили продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута та, як повідомляється, 13 вересня просунулися вперед. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та досягли невстановлених часткових успіхів у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Російський військовий блогер заявив, що російські війська відійшли з кількох невказаних позицій біля Кліщіївки та закріпилися на оборонних позиціях за залізницею на схід від населеного пункту. Російські військові блогери стверджують, що в районі Кліщіївки та на північ від неї тривають бойові дії, а російські війська зберігають позиції на північно-східній околиці населеного пункту”, — повідомили аналітики ISW.

Район Бахмута 14.09.2023

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська намагалися контратакувати в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів.

Крім східного фронту, успіхи ЗСУ мають і на південному. Найактивнішою ділянкою залишається район Роботиного в Запорізькій області.

Читайте також:  Війська РФ не досягли успіхів на Куп’янському напрямку — ISW

“Українські війська 13 вересня провели наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. На кадрах з геолокацією, опублікованих 12 вересня, видно, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного. У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли часткового успіху під Роботиним”, – повідомили в ISW.

Район Роботине 14.09.2023

Російські джерела інформували про українські атаки на захід від Роботиного – в напрямку села Копані, а також – Вербового. Намагаються атакувати й окупанти, але марно.

“13 вересня російські війська провели наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед”, – прокоментували аналітики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ завдала 13 ударів по прикордонню Харківщини: Синєгубов про наслідки
РФ завдала 13 ударів по прикордонню Харківщини: Синєгубов про наслідки
14.09.2023, 08:30
Замість Балу Хризантем: у Харківському екопарку показали руйнування (фото)
Замість Балу Хризантем: у Харківському екопарку показали руйнування (фото)
01.10.2022, 08:01
Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня
Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня
13.09.2023, 12:41
У Харківському екопарку загинуло дерево – ровесник Харкова (фото)
У Харківському екопарку загинуло дерево – ровесник Харкова (фото)
29.09.2022, 19:00
ISW підтвердив просування ЗСУ на двох ділянках фронту (мапи)
ISW підтвердив просування ЗСУ на двох ділянках фронту (мапи)
14.09.2023, 08:13
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
13.09.2023, 23:25

Новини за темою:

07:39
Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
07:30
Війська РФ не досягли успіхів на Куп’янському напрямку – ISW
15:23
В обхід санкцій. РФ виробляє ракет більше, ніж до початку вторгнення – NYT
07:59
ISW заявив про розбіжності у керівництві РФ щодо мобілізації
07:19
Нічна атака “шахедів” та авіаудар на Харківщині – інформація Генштабу ЗСУ

  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ISW підтвердив просування ЗСУ на двох ділянках фронту (мапи)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 08:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські війська просунулися в Запорізькій області та в районі Бахмута, інформує Інститут вивчення війни (ISW)".