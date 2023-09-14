ISW подтвердил продвижение ВСУ на двух участках фронта (карты)

Украинские войска продвинулись в Запорожской области и в районе Бахмута, информирует Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, 13 сентября продвинулись вперед. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и добились неустановленных частичных успехов в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута). Российский военный блогер заявил, что российские войска отошли с нескольких неуказанных позиций возле Клещеевки и закрепились на оборонительных позициях за железнодорожной линией к востоку от населенного пункта. Российские военные блогеры утверждают, что в районе Клещеевки и к северу от нее продолжаются боевые действия, а российские войска сохраняют позиции на северо-восточной окраине населенного пункта», — сообщили аналитики ISW.

В Институте изучения войны отметили, что российские войска пытались контратаковать в районе Бахмута, но не добились подтвержденных успехов.

Помимо восточного фронта, успехи у ВСУ есть и на южном. Наиболее активным участком остается район Работино в Запорожской области.

«Украинские войска 13 сентября провели наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед. На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 сентября, видно, что украинские силы добились ограниченных успехов к югу от Работино. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска добились частичного успеха под Работино», — сообщили в ISW.

Российские источники информировали об украинских атаках западнее Работино — в направлении села Копани, а также — Вербового. Пытаются атаковать и оккупанты, но безуспешно.

«13 сентября российские войска провели наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед», — прокомментировали аналитики.