Відновлення Ізюма: Катар дасть гроші на лікарню
Будинки, інфраструктуру та медичні установи Ізюма доводиться перебудовувати, якщо не повністю, то вкрай суттєво. Роботи в місті обговорили на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України в Харкові.
“Уже реалізується 9 проєктів відновлення житлових будинків. Це 544 квартири загальною площею понад 15 тисяч кв. м. Ще по шести багатоквартирних будинках та гуртожитку розробляється проєктно-кошторисна документація”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також в Ізюмі змогли частково відновити систему централізованого опалення. Найбільшу котельню міста російські окупанти знищили повністю. Замість неї встановили 10 модульних котелень.
Один із найбільш витратних проєктів, які необхідно реалізувати в Ізюмі, – відновлення міської лікарні. До наступу російських “освободителей” її реконструювали, але загарбники майже знищили будівлю. Гроші на відновлення лікарні збирають по всьому світу.
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“Завдяки Фундації Олени Зеленської відновлення лікарні уже розпочалося. Крім того, до фінансування цих робіт висловив бажання долучитися Уряд Катару, який готовий вкласти 11-12 млн доларів, а Уряд Франції готовий надати медичне обладнання”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 23:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинки, інфраструктуру та медичні установи Ізюма доводиться перебудовувати, якщо не повністю, то вкрай суттєво. Роботи в місті обговорили на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України в Харкові".