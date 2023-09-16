Відновлення Ізюма: Катар дасть гроші на лікарню

Будинки, інфраструктуру та медичні установи Ізюма доводиться перебудовувати, якщо не повністю, то вкрай суттєво. Роботи в місті обговорили на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України в Харкові.

“Уже реалізується 9 проєктів відновлення житлових будинків. Це 544 квартири загальною площею понад 15 тисяч кв. м. Ще по шести багатоквартирних будинках та гуртожитку розробляється проєктно-кошторисна документація”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також в Ізюмі змогли частково відновити систему централізованого опалення. Найбільшу котельню міста російські окупанти знищили повністю. Замість неї встановили 10 модульних котелень.

Один із найбільш витратних проєктів, які необхідно реалізувати в Ізюмі, – відновлення міської лікарні. До наступу російських “освободителей” її реконструювали, але загарбники майже знищили будівлю. Гроші на відновлення лікарні збирають по всьому світу.

“Завдяки Фундації Олени Зеленської відновлення лікарні уже розпочалося. Крім того, до фінансування цих робіт висловив бажання долучитися Уряд Катару, який готовий вкласти 11-12 млн доларів, а Уряд Франції готовий надати медичне обладнання”, – зазначив Синєгубов.