Восстановление Изюма: Катар даст деньги на больницу

Дома, инфраструктуру и медицинские учреждения Изюма приходится перестраивать, если не полностью, то крайне существенно. Работы в городе обсудили на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Харькове.

«Уже реализуется 9 проектов восстановления жилых домов. Это 544 квартиры общей площадью более 15 тысяч кв. м. Еще по шести многоквартирным домам и общежитию разрабатывается проектно-сметная документация», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в Изюме смогли частично восстановить систему централизованного отопления. Крупнейшую котельную города российские оккупанты уничтожили полностью. Вместо нее установили 10 модульных котельных.

Один из наиболее затратных проектов, которые необходимо реализовать в Изюме, — восстановление городской больницы. До пришествия российских «освободителей» ее реконструировали, но захватчики почти уничтожили здание. Деньги на восстановление больницы собирают по всему миру.

«Благодаря Фонду Елены Зеленской восстановление больницы уже началось. Кроме того, к финансированию этих работ выразило желание присоединиться Правительство Катара, которое готово вложить 11-12 млн долларов, а Правительство Франции готово предоставить медицинское оборудование», — отметил Синегубов.