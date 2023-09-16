Восстановление Изюма: Катар даст деньги на больницу
Дома, инфраструктуру и медицинские учреждения Изюма приходится перестраивать, если не полностью, то крайне существенно. Работы в городе обсудили на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Харькове.
«Уже реализуется 9 проектов восстановления жилых домов. Это 544 квартиры общей площадью более 15 тысяч кв. м. Еще по шести многоквартирным домам и общежитию разрабатывается проектно-сметная документация», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также в Изюме смогли частично восстановить систему централизованного отопления. Крупнейшую котельную города российские оккупанты уничтожили полностью. Вместо нее установили 10 модульных котельных.
Один из наиболее затратных проектов, которые необходимо реализовать в Изюме, — восстановление городской больницы. До пришествия российских «освободителей» ее реконструировали, но захватчики почти уничтожили здание. Деньги на восстановление больницы собирают по всему миру.
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«Благодаря Фонду Елены Зеленской восстановление больницы уже началось. Кроме того, к финансированию этих работ выразило желание присоединиться Правительство Катара, которое готово вложить 11-12 млн долларов, а Правительство Франции готово предоставить медицинское оборудование», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 23:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дома, инфраструктуру и медицинские учреждения Изюма приходится перестраивать, если не полностью, то крайне существенно. Работы в городе обсудили на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Харькове".