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Восстановление Изюма: Катар даст деньги на больницу

Мир 23:00   16.09.2023
Оксана Горун
Восстановление Изюма: Катар даст деньги на больницу Фото: Изюмский горсовет

Дома, инфраструктуру и медицинские учреждения Изюма приходится перестраивать, если не полностью, то крайне существенно. Работы в городе обсудили на заседании  Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Харькове.

«Уже реализуется 9 проектов восстановления жилых домов. Это 544 квартиры общей площадью более 15 тысяч кв. м. Еще по шести многоквартирным домам и общежитию разрабатывается проектно-сметная документация», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в Изюме смогли частично восстановить систему централизованного отопления. Крупнейшую котельную города российские оккупанты уничтожили полностью. Вместо нее установили 10 модульных котельных.

Один из наиболее затратных проектов, которые необходимо реализовать в Изюме, — восстановление городской больницы. До пришествия российских «освободителей» ее реконструировали, но захватчики почти уничтожили здание. Деньги на восстановление больницы собирают по всему миру.

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«Благодаря Фонду Елены Зеленской восстановление больницы уже началось. Кроме того, к финансированию этих работ выразило желание присоединиться Правительство Катара, которое готово вложить 11-12 млн долларов, а Правительство Франции готово предоставить медицинское оборудование», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 23:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дома, инфраструктуру и медицинские учреждения Изюма приходится перестраивать, если не полностью, то крайне существенно. Работы в городе обсудили на заседании  Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Харькове".