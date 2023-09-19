Помітно нервував: копи зупинили на Харківщині водія зі зброєю
На стаціонарному посту траси «Харків – Красноград – Перещепине», поліцейські зупинили водія, у якого виявили пістолет.
«Водій легковика поводив себе підозріло та помітно нервував під час спілкування. В результаті огляду автомобіля в речах 38-річного чоловіка був виявлений предмет, схожий на пістолет та 7 патронів з гумовими кулями», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За результатами експертизи, вилучений предмет виявився газовим пістолетом «ПГШ-790» калібру 9 мм з явними ознаками перероблення, додали поліцейські.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) ККУ.
Чоловіку повідомили про підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На стаціонарному посту траси «Харків – Красноград – Перещепине», поліцейські зупинили водія, у якого виявили пістолет.".