Заметно нервничал: копы остановили на Харьковщине водителя с оружием
На стационарном посту трассы «Харьков – Красноград – Перещепино», полицейские остановили водителя, у которого обнаружили пистолет.
«Водитель легковушки вел себя подозрительно и заметно нервничал во время общения. В результате осмотра автомобиля в вещах 38-летнего мужчины был обнаружен предмет, похожий на пистолет и 7 патронов с резиновыми пулями», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По результатам экспертизы изъятый предмет оказался газовым пистолетом «ПГШ-790» калибра 9 мм с явными признаками переработки, добавили полицейские.
Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УКУ.
Мужчине сообщили о подозрении.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На стационарном посту трассы «Харьков – Красноград – Перещепино», полицейские остановили водителя, у которого обнаружили пистолет.".