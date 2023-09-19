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Заметно нервничал: копы остановили на Харьковщине водителя с оружием

Общество 15:00   19.09.2023
Виктория Яковенко
Заметно нервничал: копы остановили на Харьковщине водителя с оружием Фото: ГУНП в Харьковской области

На стационарном посту трассы «Харьков – Красноград – Перещепино», полицейские остановили водителя, у которого обнаружили пистолет.

«Водитель легковушки вел себя подозрительно и заметно нервничал во время общения. В результате осмотра автомобиля в вещах 38-летнего мужчины был обнаружен предмет, похожий на пистолет и 7 патронов с резиновыми пулями», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По результатам экспертизы изъятый предмет оказался газовым пистолетом «ПГШ-790» калибра 9 мм с явными признаками переработки, добавили полицейские.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УКУ.

Мужчине сообщили о подозрении.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 15:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На стационарном посту трассы «Харьков – Красноград – Перещепино», полицейские остановили водителя, у которого обнаружили пистолет.".