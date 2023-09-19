Заметно нервничал: копы остановили на Харьковщине водителя с оружием

На стационарном посту трассы «Харьков – Красноград – Перещепино», полицейские остановили водителя, у которого обнаружили пистолет.

«Водитель легковушки вел себя подозрительно и заметно нервничал во время общения. В результате осмотра автомобиля в вещах 38-летнего мужчины был обнаружен предмет, похожий на пистолет и 7 патронов с резиновыми пулями», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По результатам экспертизы изъятый предмет оказался газовым пистолетом «ПГШ-790» калибра 9 мм с явными признаками переработки, добавили полицейские.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УКУ.

Мужчине сообщили о подозрении.