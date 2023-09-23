Тепло по-літньому: погода на Харківщині у вихідні та наступного тижня

У вихідні у Харкові та області опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні по-літньому теплі та сонячні, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 23 вересня, по області – без опадів. Температура вночі становитиме 10-15°, вдень – 23-28°.

У Харкові також без істотних опадів. Нічна температура 12-14°, денна – 25-27°.

У неділю, 24 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 10-15°, вдень – 23-28°.

У понеділок, 25 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 10-15°, вдень – 23-28°.

У вівторок, 26 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10-15°, вдень – 23-28°.

У середу, 27 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 10-15°, вдень 23-28°.

28 вересня – 1 жовтня – імовірно без опадів. Температура вночі становитиме 7-13°, вдень 21-27°.

2 жовтня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. А температура повітря знизиться на 5-8°.