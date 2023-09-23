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Тепло по-літньому: погода на Харківщині у вихідні та наступного тижня

Суспільство 07:16   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Тепло по-літньому: погода на Харківщині у вихідні та наступного тижня Фото: Фото: Василь Голосний/”Редпост”

У вихідні у Харкові та області опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні по-літньому теплі та сонячні, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 23 вересня, по області – без опадів. Температура вночі становитиме 10-15°, вдень – 23-28°.

У Харкові також без істотних опадів. Нічна температура 12-14°, денна – 25-27°.

У неділю, 24 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 10-15°, вдень – 23-28°.

У понеділок, 25 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 10-15°, вдень – 23-28°.

У вівторок, 26 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10-15°, вдень – 23-28°.

У середу, 27 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 10-15°, вдень 23-28°.

28 вересня – 1 жовтня – імовірно без опадів. Температура вночі становитиме 7-13°, вдень 21-27°.

2 жовтня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. А температура повітря знизиться на 5-8°.

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Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 07:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні у Харкові та області опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні по-літньому теплі та сонячні, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.".