Тепло по-літньому: погода на Харківщині у вихідні та наступного тижня
У вихідні у Харкові та області опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні по-літньому теплі та сонячні, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
У суботу, 23 вересня, по області – без опадів. Температура вночі становитиме 10-15°, вдень – 23-28°.
У Харкові також без істотних опадів. Нічна температура 12-14°, денна – 25-27°.
У неділю, 24 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 10-15°, вдень – 23-28°.
У понеділок, 25 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 10-15°, вдень – 23-28°.
У вівторок, 26 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10-15°, вдень – 23-28°.
У середу, 27 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 10-15°, вдень 23-28°.
28 вересня – 1 жовтня – імовірно без опадів. Температура вночі становитиме 7-13°, вдень 21-27°.
2 жовтня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. А температура повітря знизиться на 5-8°.
Читайте також: Відсьогодні й до 25 вересня на Харківщині – висока пожежна небезпека
Новини за темою:
Ви читали новину: «Тепло по-літньому: погода на Харківщині у вихідні та наступного тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 07:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні у Харкові та області опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні по-літньому теплі та сонячні, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.".