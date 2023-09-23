Тепло по-летнему: погода на Харьковщине в выходные и на следующей неделе

В выходные в Харькове и области осадки не ожидаются, как и на следующей неделе. Ночи будут прохладными, а дни по-летнему теплые и солнечные, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В субботу, 23 сентября, по области – без осадков. Температура ночью будет 10-15°, днем – 23-28°.

В Харькове также без существенных осадков. Ночная температура 12-14°, дневная – 25-27°.

В воскресенье, 24 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут 10-15°, днем – 23-28°.

В понедельник, 25 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10-15°, днем – 23-28°.

Во вторник, 26 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 10-15°, днем – 23-28°.

В среду, 27 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10-15°, днем 23-28°.

28 сентября – 1 октября – вероятно, без осадков. Температура ночью будет 7-13°, днем 21-27°.

2 октября синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха снизится на 5-8°.