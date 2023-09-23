Тепло по-летнему: погода на Харьковщине в выходные и на следующей неделе
В выходные в Харькове и области осадки не ожидаются, как и на следующей неделе. Ночи будут прохладными, а дни по-летнему теплые и солнечные, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
В субботу, 23 сентября, по области – без осадков. Температура ночью будет 10-15°, днем – 23-28°.
В Харькове также без существенных осадков. Ночная температура 12-14°, дневная – 25-27°.
В воскресенье, 24 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут 10-15°, днем – 23-28°.
В понедельник, 25 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10-15°, днем – 23-28°.
Во вторник, 26 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 10-15°, днем – 23-28°.
В среду, 27 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10-15°, днем 23-28°.
28 сентября – 1 октября – вероятно, без осадков. Температура ночью будет 7-13°, днем 21-27°.
2 октября синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха снизится на 5-8°.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 07:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове и области осадки не ожидаются, как и на следующей неделе. Ночи будут прохладными, а дни по-летнему теплые и солнечные, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.".