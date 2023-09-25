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Гранату і наркотики вилучили в мешканця Харківщини під час обшуку

Події 17:43   25.09.2023
Оксана Якушко
Гранату і наркотики вилучили в мешканця Харківщини під час обшуку

57-річний мешканець села Задонецьке Чугуївського району зберігав боєприпаси, у тому числі гранату, повідомили у Нацполіції.

22 вересня в домоволодінні чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук.

В результаті вилучили корпус ручної осколкової гранати Ф-1, підривач типу УЗРГМ та речовину рослинного походження, схожу на коноплю.

Речові докази забрали і направили на експертне дослідження.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 17:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний мешканець села Задонецьке Чугуївського району зберігав боєприпаси, у тому числі гранату, повідомили у Нацполіції.".