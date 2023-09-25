Гранату і наркотики вилучили в мешканця Харківщини під час обшуку
57-річний мешканець села Задонецьке Чугуївського району зберігав боєприпаси, у тому числі гранату, повідомили у Нацполіції.
22 вересня в домоволодінні чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук.
В результаті вилучили корпус ручної осколкової гранати Ф-1, підривач типу УЗРГМ та речовину рослинного походження, схожу на коноплю.
Речові докази забрали і направили на експертне дослідження.
Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 17:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний мешканець села Задонецьке Чугуївського району зберігав боєприпаси, у тому числі гранату, повідомили у Нацполіції.".