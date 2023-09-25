Гранату и наркотики изъяли у жителя Харьковщины во время обыска

57-летний житель села Задонецкое Чугуевского района хранил боеприпасы, в том числе гранату, сообщили в Нацполиции.

22 сентября в домовладении мужчины полицейские провели санкционированный обыск.

В результате изъяли корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, взрыватель типа УЗРГМ и вещество растительного происхождения, похожее на коноплю.

Вещественные доказательства забрали и направили на экспертное исследование.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление приобретения хранения, перевозки или пересылки наркотических средств психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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