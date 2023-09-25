У Харківській і Куп’янській районних держадміністраціях – нові начальники
Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив Володимира Усова головою Харківської, а Андрія Канашевича – Куп’янської районної державної адміністрації.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Володимир Вікторович та Андрій Вікторович добре знані у своїх районах. Від самого початку повномасштабного російського вторгнення, за найскладніших умов, вони виконували обов’язки голів райадміністрацій та зарекомендували себе як відповідальні керівники», – підкреслив Синєгубов.
Читайте також: Синєгубов призначив заступницю з партії Мураєва “Наші” у минулому – журналіст
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харківській і Куп’янській районних держадміністраціях – нові начальники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 16:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив Володимира Усова головою Харківської, а Андрія Канашевича – Куп’янської районної державної адміністрації.".