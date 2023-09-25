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У Харківській і Куп’янській районних держадміністраціях – нові начальники

Суспільство 16:19   25.09.2023
Оксана Якушко
У Харківській і Куп’янській районних держадміністраціях – нові начальники

Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив Володимира Усова  головою Харківської, а Андрія Канашевича – Куп’янської районної державної адміністрації.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Володимир Вікторович та Андрій Вікторович добре знані у своїх районах. Від самого початку повномасштабного російського вторгнення, за найскладніших умов, вони виконували обов’язки голів райадміністрацій та зарекомендували себе як відповідальні керівники», – підкреслив Синєгубов.

Читайте також: Синєгубов призначив заступницю з партії Мураєва “Наші” у минулому – журналіст

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 16:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив Володимира Усова  головою Харківської, а Андрія Канашевича – Куп’янської районної державної адміністрації.".