У Харківській і Куп’янській районних держадміністраціях – нові начальники

Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив Володимира Усова головою Харківської, а Андрія Канашевича – Куп’янської районної державної адміністрації.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Володимир Вікторович та Андрій Вікторович добре знані у своїх районах. Від самого початку повномасштабного російського вторгнення, за найскладніших умов, вони виконували обов’язки голів райадміністрацій та зарекомендували себе як відповідальні керівники», – підкреслив Синєгубов.