В Харьковской и Купянской районных госадминистрациях – новые начальники

Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями назначил Владимира Усова главой Харьковской, а Андрея Канашевича – Купянской районной государственной администрации.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Владимир Викторович и Андрей Викторович хорошо известны в своих районах. С самого начала полномасштабного российского вторжения, при сложных условиях, они исполняли обязанности глав райадминистраций и зарекомендовали себя как ответственные руководители», — отметил Синегубов.