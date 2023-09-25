В Харьковской и Купянской районных госадминистрациях – новые начальники
Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями назначил Владимира Усова главой Харьковской, а Андрея Канашевича – Купянской районной государственной администрации.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Владимир Викторович и Андрей Викторович хорошо известны в своих районах. С самого начала полномасштабного российского вторжения, при сложных условиях, они исполняли обязанности глав райадминистраций и зарекомендовали себя как ответственные руководители», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями назначил Владимира Усова главой Харьковской, а Андрея Канашевича – Купянской районной государственной администрации.".