У Харкові у вівторок – військові навчання: важлива інформація для містян

У Харкові з 00:00 до 24:00 26 вересня проводитимуться планові військові навчання.

У них візьмуть участь усі підрозділи ЗСУ, які забезпечують оборону міста, повідомляють у департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту міськради.

Харків’ян просять зберігати спокій та не повідомляти у соцмережах про переміщення техніки та особового складу.

Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, 26-27 вересня СБУ спільно з Силами оборони проводитиме в Харкові антитерористичні (контрдиверсійні) заходи.