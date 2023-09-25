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У Харкові у вівторок – військові навчання: важлива інформація для містян

Суспільство 17:55   25.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові у вівторок – військові навчання: важлива інформація для містян

У Харкові з 00:00 до 24:00 26 вересня проводитимуться планові військові навчання.

У них візьмуть участь усі підрозділи ЗСУ, які забезпечують оборону міста, повідомляють у департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту міськради.

Харків’ян просять зберігати спокій та не повідомляти у соцмережах про переміщення техніки та особового складу.

Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, 26-27 вересня СБУ спільно з Силами оборони проводитиме в Харкові антитерористичні (контрдиверсійні) заходи.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 17:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 00:00 до 24:00 26 вересня проводитимуться планові військові навчання.".