У Харкові у вівторок – військові навчання: важлива інформація для містян
У Харкові з 00:00 до 24:00 26 вересня проводитимуться планові військові навчання.
У них візьмуть участь усі підрозділи ЗСУ, які забезпечують оборону міста, повідомляють у департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту міськради.
Харків’ян просять зберігати спокій та не повідомляти у соцмережах про переміщення техніки та особового складу.
Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, 26-27 вересня СБУ спільно з Силами оборони проводитиме в Харкові антитерористичні (контрдиверсійні) заходи.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 00:00 до 24:00 26 вересня проводитимуться планові військові навчання.".