Контрдиверсійні заходи СБУ та військових триватимуть у Харкові два дні. Деталі

26-27 вересня СБУ спільно з Силами оборони проводитиме у Харкові антитерористичні (контрдиверсійні) заходи. У ці дні можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, оглядати автомобілі, а також перевіряти документи.

Окрім СБУ у заходах візьмуть участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ, Військової служби правопорядку, Харківської облпрокуратури. До виконання завдань вони залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби, повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Мета заходів, за його словами, – підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Жителів та гостей міста просять із розумінням поставитися до законних дій та вимог правоохоронців та мати з собою документи, що посвідчують особу. Також силовики закликають дотримуватися комендантської години, не ігнорувати тривогу і не поширювати інформацію про переміщення або розташування військових, силовиків та їхню техніку.

Раніше у мерії Харкова повідомили, що у місті з 00:00 до 24:00 26 вересня проводитимуться планові військові навчання.