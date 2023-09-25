Контрдиверсійні заходи СБУ та військових триватимуть у Харкові два дні. Деталі
26-27 вересня СБУ спільно з Силами оборони проводитиме у Харкові антитерористичні (контрдиверсійні) заходи. У ці дні можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, оглядати автомобілі, а також перевіряти документи.
Окрім СБУ у заходах візьмуть участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ, Військової служби правопорядку, Харківської облпрокуратури. До виконання завдань вони залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби, повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Мета заходів, за його словами, – підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.
Жителів та гостей міста просять із розумінням поставитися до законних дій та вимог правоохоронців та мати з собою документи, що посвідчують особу. Також силовики закликають дотримуватися комендантської години, не ігнорувати тривогу і не поширювати інформацію про переміщення або розташування військових, силовиків та їхню техніку.
Раніше у мерії Харкова повідомили, що у місті з 00:00 до 24:00 26 вересня проводитимуться планові військові навчання.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Контрдиверсійні заходи СБУ та військових триватимуть у Харкові два дні. Деталі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 20:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-27 вересня СБУ спільно з Силами оборони проводитиме у Харкові антитерористичні (контрдиверсійні) заходи. У ці дні можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, оглядати автомобілі, а також перевіряти документи.".