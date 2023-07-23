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Із 24 липня в Харкові стартують контрдиверсійні заходи. Що це означає

Суспільство 17:11   23.07.2023
Олена Нагорна
Із 24 липня в Харкові стартують контрдиверсійні заходи. Що це означає

З понеділка, 24 липня, правоохоронці та військові проводитимуть у Харкові комплекс контрдиверсійних заходів.

Вони передбачають огляди окремих територій, автомобілів, перевірки документів громадян. Також можливе обмеження проходу або проїзду деякими вулицями міста, повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

Окрім СБУ у заходах візьмуть участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, обласної прокуратури. Вони залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.

«Головною метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу», – пише Абдула.

Читайте також: Ходити з документами: 9 травня СБУ в Харкові полюватиме на диверсантів

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З понеділка, 24 липня, правоохоронці та військові проводитимуть у Харкові комплекс контрдиверсійних заходів.".