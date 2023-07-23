С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
С понедельника, 24 июля, правоохранители и военные будут проводить в Харькове комплекс контрдиверсионных мероприятий.
Они предусматривают осмотры отдельных территорий, автомобилей, проверки документов граждан. Также возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, сообщает спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.
Кроме СБУ в мероприятиях примут участие подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, областной прокуратуры. Они будут привлекать военную технику, вооружение и радиотехнические средства.
«Главной целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность», — пишет Абдула.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 17:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С понедельника, 24 июля, правоохранители и военные будут проводить в Харькове комплекс контрдиверсионных мероприятий.".