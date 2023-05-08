Ходить с документами. 9 мая СБУ в Харькове будет охотиться на диверсантов

9 мая на территории одного из районов Харькова СБУ будет проводить контрдиверсионные мероприятия.

Контрдиверсионные мероприятия проведут, чтоб повысить безопасность мирного населения Харькова, усилить защищенность объектов критической инфраструктуры и выявить и задержать возможные диверсионные группы.

В ходе контрдиверсионных мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан и ухода за автомобильным транспортом.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Попутно призываем граждан быть бдительными.

Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Если вы увидели подозрительных лиц и транспортные средства, на которых они передвигаются, оставляемые ими предметы или вы владеете информацией о хранилищах с оружием, одеждой, средствами связи или другими предметами, немедленно звоните, фотографируйте и присылайте на номер круглосуточной «горячей линии» » Управление СБУ в Харьковской области в «WhatsApp» 098-87-114-57 или на стационарный номер (057) 700-16-61.