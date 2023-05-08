Ходити з документами. 9 травня СБУ у Харкові полюватиме на диверсантів

9 травня на території одного із районів Харкова СБУ проводитиме контрдиверсійні заходи.

Контрдиверсійні заходи проведуть, щоб підвищити безпеку мирного населення Харкова, посилити захищеність об’єктів критичної інфраструктури та виявити і затримати можливі диверсійні групи.

Під час контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Принагідно закликаємо громадян бути пильними.

Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Якщо ви побачили підозрілих осіб і транспортні засоби, якими вони пересуваються, предмети, які вони залишають, або ви володієте інформацією про схрони зі зброєю, одягом, засобами зв’язку чи іншими предметами, негайно дзвоніть, фотографуйте і надсилайте на номер цілодобової «гарячої лінії» Управління СБУ в Харківській області у «WhatsApp» 098-87-114-57, або на стаціонарний номер (057) 700-16-61.