Контрдиверсионные мероприятия СБУ и военных продлятся в Харькове два дня

26-27 сентября СБУ совместно с Силами обороны будет проводить в Харькове антитеррористические (контрдиверсионные) мероприятия. В эти дни могут ограничить проход или проезд по некоторым улицам, осматривать автомобили, а также проверять документы.

Кроме СБУ в мероприятиях примут участие подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГПСУ, Военной службы правопорядка, Харьковской облпрокуратуры. К выполнению задач они будут привлекать военную технику, вооружение и радиотехнические средства, сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Цель мероприятий, по его словам, — повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к законным действиям и требованиям правоохранителей и иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Также силовики призывают соблюдать комендантский час, не игнорировать тревогу и не распространять информацию о перемещении или расположении военных, силовиков и их техники.

Ранее в мэрии Харькова сообщили, что в городе с 00:00 до 24:00 26 сентября будут проводиться плановые военные учения.